Італію звинуватили у створенні ризику для єврозони

ЄС турбують економічні дисбаланси Італії



Європейська комісія у середу заявила, що надмірні економічні дисбаланси Італії представляють ризик для країн єврозони.

“Італія переживає період надмірного дисбалансу. Високий державний борг і триваюча слабка динаміка продуктивності вказують на ризики, які мають транскордонний значення в контексті досі високого рівня безнадійних кредитів і високого рівня безробіття”, – сказала Єврокомісія.

Єврокомісія у грудні вирішила не починати дисциплінарну процедуру проти Італії через її дефіцит бюджету і держборг після того, як популістський уряд країни пообіцяв скоротити деякі заплановані витрати. Комісія закрила очі на те, що Рим не знизив структурний дефіцит цього року. Найбільшим критиком угоди стали Нідерланди та Австрія, які вимагають застосовувати правила блоку “в повному обсязі до всіх, кого це стосується”.

Зараз борг Італії становить 133% ВВП – це найбільший показник серед країн єврозони після Греції.