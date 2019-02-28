Співак Олександр Маршал майже повністю осліп

Лікарі б’ють на сполох: відомий рок-музикант і співак Олександр Маршал майже повністю втратив зір. Медики відзначають, що артист, який вже зараз носить окуляри з найсильнішими діоптріями, потребує негайної операції.

За даними Teleprogramma.pro, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, у співака на операцію просто немає часу. Видання нагадує, що Маршалу довелося зіткнутися з проблемами зору 10 років тому. Ще тоді медики радили артистові прооперуватися, але він не послухався.

Видання додає, що проблеми із зором у Маршала могли з’явитися за багаторічних концертів і сліпучого світла прожекторів.

Олександр Маршал відомий як учасник груп «Аракс», «Пілігрими», «Квіти» і «Парк Горького», а також як сольний виконавець.