Українцям обмежать використання готівки

Національний банк планує впровадити ряд заходів з метою звуження сфери використання готівки, повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема йдеться про: зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тис. гривень до 15 тис. гривень; обмеження у розмірі до 15 тис. гривень включно готівкових розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб’єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання; обов’язки суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами надавати за запитом банку (філії, відділення) документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки та інші документи, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.

Для цього НБУ розробив для громадського обговорення відповідний проект постанови. При цьому гранична сума готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 тис. гривень включно залишиться без змін.