Путін назвав найефективніший відповідь Росії на санкції

Президент Росії Володимир Путін назвав сприятливі умови для розвитку бізнесу в країні найкращою відповіддю на зовнішні обмеження. Про це він заявив на розширеному засіданні колегії МВС РФ.

«Ви бачите, в яких умовах ми живемо, розвиваємося, і відповіддю на всі зовнішні обмеження може бути тільки один ефективний — створити максимально сприятливі умови для розвитку економіки всередині країни», — цитує главу держави ТАСС. Також Путін зазначив, що створення умов — це «загальнонаціональна, державне завдання».

Обмежувальні заходи проти Росії ввів ряд західних країн в 2014 році. Причиною санкцій стала входження Криму до складу Росії. Всі наступні роки список санкцій розширювався і доповнювався.

Раніше «URA.RU» повідомляло, що Конгрес США опублікував новий законопроект про додаткові санкції відносно Росії. Документ передбачає заборону на угоду з суверенним боргом Росії. Також заходи будуть поширюватися на російські фінансові інститути, які сприяли «втручання уряду РФ в демократичні процедури або вибори в будь-якій країні». Внесено розділ про запровадження обмежень щодо інвесторів, які вкладаються в російські проекти щодо зрідженого природного газу (СПГ) за кордоном.