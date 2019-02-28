Експерти Ощадбанку знизили прогнози по курсу рубля

Аналітики Ощадбанку прогнозують, що середньорічний курс російської нацвалюти в 2019-2020 роках складе 68,5 рубля і 69 рублів за долар відповідно.

Попередній прогноз, озвучений в грудні, передбачав курс в ці роки на рівні 65-70 рублів за долар, повідомляє ТАСС з посиланням на матеріали банки.

Тим часом, констатує експерт Академії управління фінансами та інвестиціями Геннадій Миколаїв, рубль вдень у четвер торгується на Московській біржі різноспрямовано.

Так, станом на 15:36 мск курс американської валюти розрахунками «на завтра» втратив майже 4 копійки до закриття попередніх торгів і склав 65,75 рубля. Курс єдиної європейської валюти до цього часу піднявся на 25 копійок до 75,02 рубля, свідчать дані біржі.

«Після ранкових спроб зниження російська валюта перейшла до зростання і демонструє висхідний нахил в парі з доларом. Втім, це відбувається в основному за рахунок слабкості „американця“ на Форексі», — йдеться в огляді експерта.

Зі свого боку, начальник відділу експертів фондового ринку «БКС Брокер» Василь Карпунін вказує, що «у загальному і цілому, з початку 2019 року російський рубль продовжує показувати саму сильну динаміку серед всіх основних світових валют». При цьому, попереджає аналітик, «санкційні ризики можуть стримати рубль від надмірного зміцнення».

Втім, ще вчора експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Анастасія Попова зазначала, що санкційний законопроект «не став сюрпризом, так як частина позицій була відома заздалегідь і вже відіграна ринками». «При цьому в законопроекті не був згаданий „Північний потік-2“, що стало позитивною новиною», — йдеться в огляді аналітик.