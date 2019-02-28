Хімкинські пайовики звернулися за допомогою до Трампу

Зневірені пайовики РК «Вишнева, 31» у Сходні, які з 2002 року не можуть дочекатися свого житла, попросили допомоги у президента США Дональда Трампа.

У Twitter вони опублікували звернення до американського лідера, в якому розповіли про те, що 500 сімей були обмануті і залишилися бездомними.

«Наш президент не може нас почути, ніхто про нас не знає. Але ваш ретвіт врятує нас! Наш президент дізнається про нашу проблему, і ми будемо врятовані», — йдеться у твіті, написаному англійською мовою.

Видання «Екооборона Московської області» нагадує про те, що «Вишнева, 31» — рекордний за термінами довгобуд Хімок. Пайовики чекають своїх квартир вже майже 17 років. І поки про завершення будівництва та здачі об’єкта мова не йде.

Щоб привернути увагу до своєї проблеми, восени 2018 року пайовики вивісили на недобудований будинок величезний банер, який добре видно з Жовтневої залізниці. Глава міського округу Химки Дмитро Волошин намагався переконати протестувальників зняти полотнище, але його не послухали.

Як пише видання, за інформацією ряду ЗМІ, добудувати будинок буде неможливо, оскільки він почав руйнуватися.

Раніше повідомлялося, що за підсумками третього кварталу 2018 року в Росії виявлено 1352 «проблемних» будинку, з яким укладено 96 845 договорів пайової участі в будівництві.

На прес-конференції президент РФ Володимир Путін назвав проблему обдурених пайовиків дуже гострою і закликав перейти до цивілізованих способів будівництва.