В ЄС побоюються втручання російських хакерів у вибори

Останнім часом спостерігається раптове зростання хакерської активності.

В Євросоюзі готують відповідь на можливі спроби російських хакерів зірвати вибори в Європейський парламент, які відбудуться в кінці травня.

В об’єднанні вважають, що російські організації спробують зірвати вибори шляхом злому інститутів і поширення фейкових новин.

“Ми знаємо, що вони вже намагаються нашкодити, і, в свою чергу, ми до цього готуємося”, – сказав один з дипломатів на умовах анонімності.

У той же час США стурбовані тим, що хакери, які працюють за вказівкою Кремля, можуть використовувати травневе голосування в якості експериментального майданчика перед президентськими виборами в Америці в 2020 році.

Експерти відзначили, що останнім часом спостерігається раптове зростання хакерської активності.

“В основному, це зловмисні атаки на міністрів закордонних справ і оборони країн-членів НАТО, а також, наприклад, на німецькі ЗМІ”, – заявив Бен Рід, співробітник компанії FireEye, яка займається кібербезпеки.

Чиновники Євросоюзу вважають, що внаслідок зростаючої популярності націоналістичних, ультраправих і радикальних організацій в ЄС, дезінформаційні кампанії в соціальних мережах володіють всі великим потенціалом для впливу, а з-за ослаблення традиційних політичних союзів, які десятиліттями домінували в європейській політиці, вибори в ЄП стали “ключовим голосуванням про майбутнє Євросоюзу”.