Фінальний сейл: країна готова до тотальної розпродаж ресурсів

Представник влади вже не приховують своїх планів щодо поспішного розпродажу сировинних ресурсів Росії, оскільки дуже скоро вони стануть нікому не потрібні

Представники влади роблять феноменальні заяви з приводу майбутнього Росії. На одне з таких звернули сьогодні свою увагу російські ЗМІ і соціальні мережі, в тому числі і аналітик Андрій Нальгин:

«Їй-Богу, ця влада в змозі виправдати найгірші підозри на свій рахунок і дати їжу для нових, ще більш похмурих!

Тільки ледачий не говорив, що зараз в Росії настає сезон фінального хапка: на офіційних «керівних» постах суцільно зіц-менеджери, стратегічне планування повністю відсутня, судомні метання спостерігаються по всій вертикалі… І над всім цим хаосом – постійні повідомлення про розкрадання в промислових масштабах, причому це всього лише верхівка айсберга. Просто хтось з кимось не домовився вчасно.

Розумні люди давно зметикували, що зараз боротьба конкуруючих угруповань йде зовсім не за трансфер владив 2024 році, а за контроль над вихідними потоками. Поки що на верхніх ешелонах марять про майбутнє воссиянии «Великої Росії», середній менеджмент тягне хто на що здатний – напередодні великих потрясінь. І це вже стає базовою порядком денним.

«В цьому ми повинні максимально зараз постаратися здобути все, що у нас є, і продати, – прямо сказав в газетному інтерв’ю голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний. – Тому що потім це нікому не буде потрібно. І за той час, поки є попит, встигнути перебудувати економіку і країну, щоб підготуватися до майбутнього…» ( У своєму інтерв’ю газеті «Ведомости» депутат сказала також, що «…використовувати цей ресурс зараз треба по максимуму, тому що, по-перше, він кінечний, а по-друге, кам’яний вік закінчився не тому, що закінчилися каміння, у них просто потреби не стало.

Думаю, в горизонті 40-50 років базовою галуззю енергетики стануть навіть не ВДЕ, а ядерна та термоядерна генерації. Всі запаси вуглеводнів світу забезпечують лише 15% від потенціалу цих галузей», – прим.ред.)

По суті, це гучне оголошення про тотальної розпродажліквідного майна в рамках нагальної ліквідації Russia Corp., де головне – встигнути. Причому, об’єктивно оцінюючи вже відомі управлінські якості нинішньої російської еліти, не можна не визнати: добути і розпродати вони, швидше за все, встигнуть. Нехай навіть і згноять в землі більше, ніж здобудуть (в середньому по Росії коефіцієнт вилучення нафти становить 26%, що вдвічі гірше світових лідерів: США той же показник дорівнює 42%, а в Норвегії – 50%). Нехай навіть і продадуть з дисконтом, як “Роснефть”, законтрактувала Китаю в період падіння нафтових котирувань обсяги на 25 років вперед. Але своє отримають.

А ось з творчою частиною озвученого Павлом Завальним плану все буде набагато гірше, до ворожки не ходи. За останні 20 років скільки-небудь значимої диверсифікації російської економіки так і не відбулося. Проекти майбутнього, типу «Роснано» або «Сколково», так і залишилися прожектами (а також стали синонімами розпилу). Тому немає підстав сумніватися, що виручка від фінального розпродажу осяде десь на правильних рахунках в далекому зарубіжжі, будучи справедливо поділеною між «продавцями» і «силовиками».

Питання, що при цьому дістанеться або залишиться простим росіянам, напевно, можна вважати риторичним?»

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Між тим, в «Стратегії розвитку мінерально-сировинної бази РФ до 2035 року», яку наприкінці грудня затвердив прем’єр Дмитро Медведєв, сказано, що у Росії є близько 7 років до критичної точки, коли фонд діючих родовищ перестане справлятися з навантаженням.

До 2035-го, за оцінкою Міненерго, обсяги виробництва можуть впасти практично вдвічі – з нинішніх 553 млн тонн в рік (11,4 млн барелів на день), до 310 млн тонн (6,3 млн барелів на день).