Трамп прийняв рішення не підписувати угоду з КНДР

Трамп і Кім Чен Ин не стали підписувати спільний документ.

Президент США Дональд Трамп особисто прийняв рішення не підписувати угоду з КНДР під час зустрічі з лідером цієї країни Кім Чен Ином.

“Ми розраховували на те, що вдасться досягти достатнього прогресу для того, щоб виправдати підписання угоди по завершенні [саміту], але нам не вдалося цього зробити. Президент прийняв це рішення”, – сказав шеф американської дипломатії.

Він також офіційно спростував інформацію телекомпанії Ен-бі-сі, яка напередодні саміту з посиланням на джерела повідомила про те, що Вашингтон нібито відмовився вимагати від Пхеньяну розкрити дані про всіх ядерних об’єктах на території КНДР.

“Я бачив матеріал Ен-бі-сі з цього приводу про те, що ми відмовилися від [вимоги] задекларувати [ядерні об’єкти]. Вам всім слід виправити свої матеріали на цей рахунок”, – сказав Помпео.

Після кількох зустрічей 27 та 28 лютого у Ханої, у тому числі з оку на око, Трамп і Кім Чен Ин не стали підписувати спільний документ, домовившись продовжити діалог.