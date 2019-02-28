«Ви нам не цікаві!»: Порошенко відреагував на критику воїна АТО

Чинний президент України Петро Порошенко на мітингу в Броварах посварився з екс-бійцем АТО.

«Бухий Порошенка з сизим носом посварився в Броварах з АТО-шником Романом Симоновим, який висміяв його брехню», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, під час свого виступу у Броварах президент дуже жорстко поговорив зі своїми потенційними виборцями.

Крім того, Петро Порошенко «хвалився», що на сьогоднішній день в армії українських солдатів годують дуже добре і платять їм високі заробітні плати.

Згідно опублікованому відео, можна почути, як хтось із натовпу почав суперечити його розповідей. Після чого Петро Порошенко дуже розсердився і заявив, що «хтось випив і йому стало погано».

Далі мітингувальники почали вимагати мікрофон, щоб висловити свою думку привселюдно. У відповідь гарант нагадав їм, що розмовляють вони в даний момент з президентом.

«Я особисто хотів задати питання, але морди, що охороняють Пороху, відштовхнули мене», — прокоментував дану ситуацію і сам Роман Симонов.