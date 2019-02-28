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Лідер опозиції Венесуели зустрівся з послами країн ЄС

28.02.2019

Лидер оппозиции Венесуэлы встретился с послами стран ЕС

Європейські дипломати обговорили з «тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо постачання гуманітарної допомоги в країну.

На переговорах у Колумбії Гуайдо закликав рухатися вперед, щоб домогтися припинення узурпації «режимом» Ніколаса Мадуро, який оголосив про закриття кордонів.

Сторони також домовилися сприяти проведенню дострокових виборів президента Венесуели і боротьбі за демократію.

«На нашій зустрічі з послами країн Європейського союзу ми продовжуємо зміцнювати відносини з країнами, які підтримують наші зусилля з відновлення демократії у Венесуелі і проведення вільних виборів», — написав Гуайдо в Twitter.

Тим часом стало відомо, що в п’ятницю Гуайдо відвідає Парагвай на запрошення президента республіки Маріо Абдо Бенітеса.

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