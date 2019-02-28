Німецький суд виніс вирок племіннику Кисельова

Суд у Мюнхені засудив племінника кремлівського пропагандиста Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців позбавлення волі за підготовку до участі у війні на сході України за бойовиків «ДНР».

Родича скандально відомого Дмитра Кисельова звинувачували в підготовці до злочину, яке несе загрозу державній безпеці. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на термін до 10 років.

Однак, племінник пропагандиста частково визнав свою провину і сторони домовилися обмежитися покаранням у вигляді ув’язнення терміном у 2-2,5 року. Також сторона захисту наполягала, що Сергій Кисельов не проходив ніякої бойової підготовки, як про це говорило слідство. Він нібито просто чекав відправки на Донбас.

Суддя зазначив, що немає достовірної інформації, що підтверджує проходження Кисельовим бойової підготовки в Санкт-Петербурзі, але всі факти вказують на це. При винесенні вироку суддя врахував той факт, що раніше обвинувачений росіянин не був судимий, тому з нього зняли звинувачення про порушення закону про зброю.