Російський корабель з п’яним капітаном протаранив міст в Південній Кореї

За 40 хвилин до цього він також зіткнувся з круїзним лайнером. Берегова охорона затримала судно. З’ясувалося, що його капітан був нетверезий.

Російський танкер «Seagrand» врізався в автомобільний міст у південнокорейському портовому місті Пусан. Суховантаж протаранив споруда носовою частиною і залишив у ньому п’ятиметрову діру. За сорок хвилин до цього корабель також зіткнувся з круїзним лайнером.

Повідомляється, що вітчизняне судно з вантажем залізних труб прибуло в Пусан у середу, 27 лютого. 28 лютого, у четвер, воно вийшло з порту і повинно було податися у Владивосток, однак сталося відхилення від курсу. У результаті корабель пішов у протилежному напрямку і зіткнувся з підвісним мостом, який є однією з відомих туристичних визначних пам’яток міста і займає друге місце по довжині в Південній Кореї.

Відомо, що вантажне судно врізалося у міст між опорами інженерної споруди, в результаті чого виявився пошкоджений його нижній рівень. Його відразу ж перекрили з міркувань безпеки. В результаті інциденту потерпілих немає.

Зазначимо, що за 40 хвилин до того, як «Seagrand» врізався в міст, він також зіткнувся з круїзним лайнером, пришвартованным в тому ж порту.

Берегова охорона затримала судно і допитала екіпаж. У результаті з’ясувалося, що капітан корабля в момент зіткнення перебуває в стані сп’яніння: за результатами аналізів, вміст алкоголю в його крові перевищило допустиму норму майже в три рази.