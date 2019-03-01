У Сирії знайдені масові поховання жертв ИГИЛ

Вони потрапили в сексуальне рабство до бойовиків.

Зачищаючи восточносирийский район Ель-Багуз курдські бійці з формувань “Сил демократичної Сирії” виявили страшну знахідку.

Посилаючись на їх командира Аднана Африни, агентство Reuters пише, що солдати виявили поховання кількох десятків жіночих тіл, більшість з яких належав рабиням з езидской громади.

Вони потрапили в сексуальне рабство до бойовиків “Ісламського держави” після того, як у 2014 році ісламісти захопили курдська район Синджар на північному заході Іраку.

Крім того, раніше на цьому тижні The Daily Mail повідомило про інший ще більш страшну знахідку: британські військовослужбовці з числа західної коаліції виявили останки тіл 50 жінок-езидок в одній з траншей в Ель-Багузе.

В цілому, з 27 лютого по гуманітарного коридору регіон покинули близько 9 тис. чоловік, а в цілому з початку лютого Ель-Багуз виїхали понад 20 тис., включаючи членів сімей терористів, здалися в полон бойовиків і заручників з числа мирних громадян.