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У Британії міністр подав у відставку-за Brexit

01.03.2019

В Британии министр подал в отставку из-за BrexitВін вважає відстрочку Brexit приниженням для Британії

“Юстіс сказав, що хоч він подав у відставку, хоче і далі вільно брати участь у політичних дебатах, які відбудуться в найближчі тижні”, – йдеться в повідомленні.

У відповідь Мей сказала, що їй “дуже шкода” отримати його заяву про відставку, але вона була рада дізнатися, що Юстіс продовжить підтримувати Угоду про відкликання коштів”.

Нагадаємо, Мей пообіцяла призначити голосування за відстрочення Brexit, якщо палата громад знову відхилить її угода про вихід з ЄС.

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