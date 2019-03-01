На “стіну Яценюка з РФ” в 2019 році витратять 400 мільйонів

У п’ятницю, 1 березня, повинні продовжитися роботи з інженерно-технічного облаштування російсько-українського державного кордону (так звана “Стіна Яценюка).

Він нагадав, що проект був затверджений постановою уряду в травні 2015 року. Згідно з проектом, на кордоні України і Росії “повинна бути створена “інтелектуальна кордон”, яка об’єднає в собі технічні, інженерні та фортифікаційні новації”.

“На даний момент кінцевий термін реалізації проекту – це 2021 рік. Протягом 2015-2018 років на реалізацію проекту було виділено 1,3 млрд грн. За ці кошти обладнані і оснащені близько 30% протяжності російсько-українського кордону, а це: майже 340 км противотранспортных ровів, 250 км рокадних доріг, переоснащено п’ять прикордонних підрозділів, обладнано достатню кількість опорних пунктів, придбано унікальне технічне обладнання для дистанційного контролю та багато іншого”, – сказав Слободян.

За його словами, Державна прикордонна служба не займається самостійною реалізацією проекту. Проект здійснюється підрядними організаціями, які беруть участь у ньому на визначених законом умовах.

Крім того, в ДПСУ повідомили, що в 2019 році на ці цілі з бюджету буде виділено 400 млн грн, які підуть на розгортання великого числа комплексів відеоспостереження і сигналізації, облаштування 50 кілометрів противотранспортных ровів, 9,5 км сітчастого огородження, влаштування 65,8 км рокадних доріг, обладнання 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки (яри, канави тощо), виконання роботи по реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об’єктах.

“Даний проект є вкрай важливим для нашої держави, а тому його реалізація повинна бути пріоритетним завданням для всіх органів влади”, – зазначили у відомстві.