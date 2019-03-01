Київські пляжі почистять за 22 мільйони

Комунальне підприємство «Плесо» оголосило тендер на послуги з прибирання та санітарної очистки територій пляжів, зон відпочинку і водних об’єктів Києва.

У тендерній документації комунальники вказали вичерпний перелік робіт, які належить виконувати переможцю аукціону. Крім прибирання 250 гектарів пляжів від побутового сміття тричі на день, клінінгова компанія повинна буде прибирати прилеглу територію і під’їзди, в тому числі річку Либідь, а також обслуговувати кабінки для переодягання і туалети один раз в день.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 29 березня, а торги відбудуться 6 травня. У конкурсі можуть брати участь компанії усіх форм власності, в тому числі і іноземні.