Упустили можливість: у КНДР висловилися про саміті

У МЗС КНДР назвали відмову США від запропонованих умов щодо ядерного роззброєння “втраченою можливістю”.



Заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі за підсумками двостороннього саміту США і КНДР заявила, що Штати втратили можливість знищити всі ядерні об’єкти в Йонбені, відмовившись від умови частково скасувати санкції.

“Те, що американська сторона в цей раз не прийняла цю пропозицію, схоже, є втратою рідкісної можливості”, – сказала вона, зазначивши, що така ініціатива не пропонувалася ніколи в історії.

У північнокорейському МЗС заявили, що країна готова ліквідувати всі ядерні об’єкти в Йонбені в разі часткового скасування санкцій. При цьому президент США Дональд Трамп раніше пояснив, що він вирішив не підписувати угод за підсумками переговорів з Кім Чен Ином, так як КНДР просила про повне зняття обмежень.

Нагадаємо, 27-28 лютого у в’єтнамському Ханої проходив саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч “один на один” і продовжили спілкування за робочою вечерею.

28 лютого політики раніше запланованого закінчили зустріч і скасували спільний обід. Трампу і Кім Чен Ину не вдалося ні про що домовитися.

До цього лідери США і КНДР зустрічалися в Сінгапурі влітку 2018 року. За підсумками саміту сторони підписали спільний документ і домовилися, що Вашингтон надасть КНДР гарантії безпеки, а Пхеньян буде рухатися в бік повної денуклеаризації.