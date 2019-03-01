“Змінити покарання”: у Києві пройде суд над адвокатом, який намагався підкупити прокурора

30.000 доларів США – саме такою сумою правозахисник хотів підкупити посадовця, аби під час судових засідань він змінив покарання двом обвинуваченим за торгівлю людьми на менш суворе.

У повідомленні зазначається, що правозахичника затримали під час передачі 10.000 доларів США. Іншу частину суми адвокат мав передати пізніше.

Після передачі першої частини хабара, яку “контролювали” правоохоронці, зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті прокурора.

У разі визнання адвоката винним, йому загрожує позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.