На модернізацію армії Польща виділить майже 45 млрд євро

Міністерство оборони Польщі до 2026 році виділить на модернізацію збройних сил 185 млрд злотих (майже 45 млрд євро).

“Це рекордний план, якщо говорити про його вартості. Це, звичайно, великий виклик, але також велика можливість розвинути обороноздатності польської армії. Ми маємо намір рішуче і ефективно змінювати обличчя польської армії, споряджаючи її сучасним озброєнням, а також збільшуючи її кількість. Ми маємо намір послідовно цим займатися”, — зазначив глава Міноборони Польщі.

Програми включають в себе закупівлі багатоцільових літаків нового покоління, ударних вертольотів і зенітних систем малої дальності.

Блащак додав, що сума в 45 млрд євро перевищує раніше заплановану.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі, Маріуш Блащак, веде переговори з США про придбання ракетної системи Patriot і ракет HIMARS.