Стан жінок-кандидатів оцінили в 77 млн гривень

Стан чотирьох жінок, які балотуються на пост президента України, оцінили в 77,14 млн гривень.

Серед жінок найбагатшою є народний депутат Ольга Богомолець. На другому місці – Юлія Тимошенко, на третьому – Інна Богословська і замикає квартет Юлія Литвиненко.

За словами активістів, вони проаналізували декларації претендентів на головний пост країни по 2017, оскільки фінансові звіти за минулий рік ще не подавалися.

Всього Центрвиборчкомом зареєстровано 44 кандидата на пост президента, жінок серед них четверо.