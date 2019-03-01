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Стан жінок-кандидатів оцінили в 77 млн гривень

01.03.2019

Состояние женщин-кандидатов оценили в 77 млн гривен

Стан чотирьох жінок, які балотуються на пост президента України, оцінили в 77,14 млн гривень.

Серед жінок найбагатшою є народний депутат Ольга Богомолець. На другому місці – Юлія Тимошенко, на третьому – Інна Богословська і замикає квартет Юлія Литвиненко.

За словами активістів, вони проаналізували декларації претендентів на головний пост країни по 2017, оскільки фінансові звіти за минулий рік ще не подавалися.

Состояние женщин-кандидатов оценили в 77 млн гривен

Всього Центрвиборчкомом зареєстровано 44 кандидата на пост президента, жінок серед них четверо.

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