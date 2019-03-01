Влада США пообіцяла мільйон за інформацію про місцезнаходження сина Бен Ладена

США вирахували місцезнаходження сина бен Ладена



Син засновника терористичної угруповання Аль-Каїда Усами бен Ладена Хамза може перебувати в районі афгано-пакистанського кордону. Про це заявив глава бюро дипломатичної безпеки Держдепартаменту США Майкл Эванофф.

Також у відомстві припустили, що Хамза бен Ладен міг дістатися до Ірану.

“Ми вважаємо, що він може перебувати на кордоні Афганістану і Пакистану. Можливо, він пішов в Іран. За нашими даними, він стане новим лідером терористів”, – сказав Эванофф, зазначивши, що син бен Ладена може перебувати в будь-якому місці” на півдні Центральної Азії.

Влада США також оголосили нагороду в один мільйон доларів за інформацію про Хамзі бен Ладена в рамках програми Винагороду за правосуддя.

Хамза бен Ладен – син однієї з трьох дружин Усами бен Ладена, яка жила з чоловіком на охоронюваній території в пакистанському Абботтабаді, де терорист і був убитий. Він неодноразово виступав із закликами почати війну проти США, Великобританії, Франції та Ізраїлю.