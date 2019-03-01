У Фонді гарантування визнали Укрпрофбанк “кишеньковим банком Юркевича

Гроші з Укрпрофбанку виводилися з допомогою практично всього спектру схем: кредитування пов’язаних компаній, виведення заставного майна, продаж за заниженими цінами високоліквідної нерухомості, «сміттєві» цінні папери і тому подібне.

Практично весь кредитний портфель банку являло собою кредити, видані підконтрольним юридичним особам, зокрема ВАТ «Український інвестиційно-фінансовий альянс», ВАТ «Єврофінанс», компанії Lanex. Inc, і ці позики, очевидно, свідомо не були розраховані на повернення.

У Фонді зазначили, що банк видав кредит готівкою у сумі понад 13,04 млн грн фізособі, пов’язаній з його керівництвом і власниками. Цей позичальник отримував грошові кошти через касу банку щодня по 150 тис. грн, а погашення заборгованості відбувалося шляхом внутрішніх операцій вже в період фінансової кризи банку – через переказ коштів з поточних рахунків Укрпрофбанку без фактичного залучення в банк реальних грошей.

У подібний спосіб – через внутрішні банківські операції без фактичного надходження коштів – за п’ять днів до введення тимчасової адміністрації в Укрпрофбанку сталося «згортання» кредитів фізосіб на 56,7 млн грн. Тобто позики, які мали забезпечення, погашалися за рахунок коштів, переведених з депозитів в цьому ж банку, а банк, відповідно, втрачав ліквідне заставне майно за цими кредитами.

Виводилися гроші з банку і з допомогою іншої популярної схеми – через іноземний банк. Зокрема, $10 млн були виведені з Укрпрофбанку через Bank Frick & Co.AG (Ліхтенштейн), які пізніше були списані на користь компанії-нерезидента.

У результаті реалізації цих та інших схем оцінна вартість активів Укрпрофбанку виявилася майже у 78 разів нижче балансової.