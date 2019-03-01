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Українців, які не могли вилетіти з аеропорту індійського, розмістили в готелях

01.03.2019

Украинцев, которые не могли вылететь из индийского аэропорта, разместили в отелях

Українців, які застрягли в аеропорту Делі через загострення військового конфлікту між Індією і Пакистаном, розмістили у готелях.

У відомстві зазначають, що українці вилетять на батьківщину 1 березня.

Також у зв’язку із загостренням індійсько-пакистанських відносин Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в індійський штат Джамму і Кашмір, а також у північні і західні райони штатів Пенджаб і Хімачал Прадеш.

У МЗС нагадують, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських і комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб і Уттаракханд.

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