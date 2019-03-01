Українців, які не могли вилетіти з аеропорту індійського, розмістили в готелях

Українців, які застрягли в аеропорту Делі через загострення військового конфлікту між Індією і Пакистаном, розмістили у готелях.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 лютого 2019 р.

У відомстві зазначають, що українці вилетять на батьківщину 1 березня.

Також у зв’язку із загостренням індійсько-пакистанських відносин Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в індійський штат Джамму і Кашмір, а також у північні і західні райони штатів Пенджаб і Хімачал Прадеш.

У МЗС нагадують, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських і комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб і Уттаракханд.