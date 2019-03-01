Екс-президента Аргентини звинуватили у відмиванні грошей

Колишній президент Аргентини та її діти постануть перед судом

На думку Эрколини, за допомогою злочинної схеми підозрювані відмили 80 млн доларів. Крім екс-президента і її дітей, фігурантами справи є близько десяти осіб, в тому числі підприємець Ласаро Баес.

У рамках цієї справи розслідується діяльність компанії Hotesur (“Отесур”), власником якої є сім’я Кіршнер. На думку сторони звинувачення, фірма використовувалася для відмивання коштів, отриманих в якості хабарів. Прокуратура стверджує, що підприємці, які отримували замовлення від держави в роки правління Фернандес де Кіршнер і її покійного чоловіка, екс-президента Нестора Кіршнера (1950-2010), платили за номери в готелях, які належали Hotesur, однак не в’їжджали в них.

В даний час Фернандес де Кіршнер є фігурантом декількох судових справ. Їй висунуто звинувачення у причетності до махінацій у Центробанку Аргентини і перешкоджанні розслідуванню теракту. Крім того, колишня глава держави підозрюється в незаконному збагаченні і корупції. Сама Фернандес де Кіршнер вважає себе жертвою політичного переслідування.