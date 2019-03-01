В Сомалі стався потужний вибух, багато загиблих

Вибуховий пристрій біля готелю, який часто відвідують чиновники



Не менше 25 людей загинули в результаті підриву автомобіля в столиці Сомалі Могадішо. Серед загиблих є поліцейські. Про це повідомило в четвер з посиланням на поліцію агентство ДПА на своїй сторінці в “Твіттері”.

Відзначається, що вибуховий пристрій біля готелю, який часто відвідують чиновники, підірвав терорист-смертник. Приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий, тому кількість загиблих може зрости, зазначили в місцевій поліції.

Раніше Франс Прес повідомило про п’ять жертв і 25 постраждалих. За інформацією агентства Рейтер, в Могадішо стався сильний вибух, після чого почалася запекла перестрілка. Над місцем події піднімаються густі клуби диму. Наголошується, що вибух був настільки потужним, що його було чути за вісім кілометрів.

Відповідальність за терористичний акт взяла на себе угрупування Аш-Шабаб, заявили в сомалійської спецслужбі SITE Intelligence Group, що відстежує діяльність ісламістів.