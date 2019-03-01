В Радбезі ООН переговори з Венесуелі завершилися нічим

Думки країн розділилися.



Раді Безпеки ООН не вдалося ухвалити в четвер, 28 лютого, резолюцію по Венесуелі На запропонований США документ, що закликає провести в країні нові президентські вибори, наклали вето Росія і Китай. Трохи пізніше проект альтернативної резолюції, внесеної РФ, підтримали лише 4 з 15 членів Радбезу.

Американський документ містив заклик до “вільним, справедливим і таким, що заслуговує довіри виборів” у Венесуелі. Крім того він закликав Каракас допустити зарубіжних спостерігачів на вибори і зняти обмеження на постачання гуманітарної допомоги.

Як заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, США прекрасно розуміли, що у резолюції немає шансів бути прийнятою. “Ми серйозно побоюємося того, що сьогоднішнє засідання може бути використано як етап з підготовки реальної, а не гуманітарної інтервенції, як привід для зовнішнього втручання з причини нібито нездатність Ради Безпеки врегулювати ситуацію у Венесуелі”, – підкреслив Небензя.

Москва у свою чергу пропонувала відстоювати “незалежність і суверенітет” венесуельської держави з допомогою механізму Монтевідео”, розробленого Мексикою, Уругваєм та членами Карибського співтовариства. Він передбачає початок діалогу і досягнення угоди між сторонами конфлікту у Венесуелі.