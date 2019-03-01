У Нью-Йорку помер композитор, який завоював чотири “Оскара”

Також він завоював десять премій «Греммі».



Американський композитор, піаніст і диригент Андре Превін помер на 90-му році життя у своєму будинку в Манхеттені.

Андре Превін народився в Німеччині в родині іммігрантів з Росії. У 1940-і роки він разом із родиною перебрався у США, де отримав американське громадянство.

Превін отримав популярність як кінокомпозитор. Він удостоєний чотирьох премій «Оскар» за музику до фільмів «Рідоти» (1958), «Поргі і Бесс» (1959), «Ніжна Ірма» (1963) і «Моя прекрасна леді» (1964). Крім цього, він завоював десять премій «Греммі». У 2010 році Превину вручили почесну «Греммі» за видатний внесок в індустрію звукозапису.

За свою кар’єру Андре Превін працював в якості головного диригента з симфонічними оркестрами Х’юстона, Лондона, Пітсбурга. Він також співпрацював з Лос-Анджелесским філармонічним оркестром і лондонським Королівським філармонічним оркестром.