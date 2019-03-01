Банки придумали новий спосіб оббирання пенсіонерів

Банки ввели новий вид вкладу для пенсіонерів. Проблема тільки в тому, що отримати назад вкладені гроші часто не можуть ні пенсіонери, ні їх спадкоємці.

Ветеран МНС, москвич Валентин Омелянович Глушак у свої 82 роки став жертвою одного з великих державних банків: пенсіонера нагріли на всі його заощадження – мільйон рублів!

«У мене лежав мільйон в цьому банку на звичайному депозиті під сім відсотків річних, – розповідає Валентин Омелянович. – Минулого року закінчувався термін вкладу. Я став думати, куди «перекласти» гроші. Прийшов у свій банк порадитися з менеджером».

У банку чоловікові повідомили радісну новину: виявляється, для пенсіонерів тепер є окремий внесок і відсотки по ньому не 7,2, а цілих 9,8!

Правда, назва вкладу виявилося незвичайне. «Називався він «Страхування життя». Тобто я страхую своє життя, а мені йдуть відсотки. Дали почитати договір. Він був простий, на одній сторіночці».

Від Валентина Омеляновича потрібно тільки поставити свій підпис на договорі, згідно з яким його мільйон банк переводив у свою дочірню страхову компанію: тепер уже вона повинна була розпоряджатися грошима пенсіонера і виплачувати відсотки.

Термін вкладу становив п’ять років. «Я кажу: я ж можу не дожити, – розповідає Глушак. – А вони мені: нічого, доживете, а якщо раптом що, донька гроші отримає. Гаразд, кажу, я згоден, все одно я більше відсотків ніде не отримаю. В який банк не зайдеш, більше восьми не дають».

Уклали договір. Пенсіонера запевнили: ідіть спокійно додому, у вас вже підуть відсотки! А коли пенсіонер через пару місяців прийшов за належними відсотками, раптом виявилося, що отримати їх можна тільки через п’ять років!

Виявляється, це умова було написано в додатку до договору, ознайомити з яким пенсіонера просто «забули». Валентин Омелянович заявив: раз так, то забирає гроші.

Тут пенсіонера чекав сюрприз: виявилося, що забрати свій мільйон назад він не може. «Мені видали ще один додаток до договору, де написано, що свій мільйон я повинен викуповувати у цій страховій компанії за… 260 тисяч рублів! Як же так, кажу, ви мене обдурили! Я пенсіонер, інвалід II групи, а ви у мене за два місяці хочете забрати 260 тисяч!»

Але і на цьому сюрпризи не закінчилися. Страхова компанія не видала в момент укладення основного договору договір про те, що в разі смерті Глушака гроші отримає його дочка як спадкоємиця. За словами співробітників банку, на підготовку цього документа був потрібний як мінімум місяць.

Але ні через місяць, ні через два, ні через три ніякого договору на доньку складено не було.

Тепер у Валентина Омеляновича два шляхи: або викуповувати свій мільйон 260 тисяч, або жити до 2023 року, – тоді страхова компанія віддасть йому гроші з відсотками за п’ять років. Якщо, звичайно, не розориться до того часу: на відміну від звичайних банківських вкладів договір про страхування життя ніяк не страхується і якщо страхова компанія раптом закриється, то застраховані особи нічого не отримають.