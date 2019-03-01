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На Кіпрі відкрили один з найбільших у світі родовищ газу

01.03.2019

На Кипре открыли одно из крупнейших в мире месторождений газаВоно може стати третім за величиною у світі.

Американська нафтова компанія ExxonMobil виявила родовище природного газу до південно-заходу від Кіпру.

Родовище розташоване в 10-му блоці на шельфі Кіпру, його виявили під час буріння свердловини Glaucus-1. За попередніми даними, запаси природного газу складають приблизно від 142 до 227 млрд кубометрів.

За оцінкою американських експертів, у разі підтвердження оцінки родовище може стати третім за величиною у світі.

ExxonMobil – оператор робіт, компанія володіє 60-відсотковою часткою на блоці. Решта 40% належать катарської державної компанії Qatar Petroleum.

У 2011 році американська компанія Noble Energy виявила на 12-му блоці кіпрського шельфу родовище Афродит. Запаси природного газу на ньому оцінили в 116 млрд кубометрів.

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