На Кіпрі відкрили один з найбільших у світі родовищ газу

Воно може стати третім за величиною у світі.



Американська нафтова компанія ExxonMobil виявила родовище природного газу до південно-заходу від Кіпру.

Родовище розташоване в 10-му блоці на шельфі Кіпру, його виявили під час буріння свердловини Glaucus-1. За попередніми даними, запаси природного газу складають приблизно від 142 до 227 млрд кубометрів.

За оцінкою американських експертів, у разі підтвердження оцінки родовище може стати третім за величиною у світі.

ExxonMobil – оператор робіт, компанія володіє 60-відсотковою часткою на блоці. Решта 40% належать катарської державної компанії Qatar Petroleum.

У 2011 році американська компанія Noble Energy виявила на 12-му блоці кіпрського шельфу родовище Афродит. Запаси природного газу на ньому оцінили в 116 млрд кубометрів.