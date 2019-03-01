Трамп наказав допустити свого зятя до секретних даних США

Розвідка заперечувала.



Президент США Дональд Трамп наказав голові апарату співробітників Білого дому надати своєму зятю і старшому раднику Джареду Кушніру доступ до секретної інформації, незважаючи на заперечення співробітників розвідки і юристів.

Трамп дав відповідне розпорядження у травні 2018 року.

Рішення Трампа “стривожило співробітників адміністрації високого рангу”. У зв’язку з цим Дональд Макган, в той час юрисконсульт Білого дому, підготував службову записку, в якій не рекомендував надавати Кушніру доступ і нагадав, що проти цього виступали представники ЦРУ США.

Екс-керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі також підготував службову записку, в якій повідомив, що президент США “наказав” йому дати раднику Кушніру доступ.

Записки Макгана і Келлі суперечать заявою, що Дональд Трамп зробив у січневому інтерв’ю New York Times. Тоді президент сказав, що він не грав ніякої ролі при прийнятті рішення про допуск Кушнера до надсекретної інформації.

Прес-секретар Білого дому Сари Сандерс відмовилася коментувати надання службової інформації.