Польща інвестує в армію $50 мільярдів

Фінансові вкладення названі “рекордними”.



Влада Польщі має намір вкласти майже 50 млрд доларів на модернізацію своїх збройних сил. Відповідний план був опублікований у четвер, 28 лютого, на сайті уряду країни. Фінансові вкладення в оборону названі в ньому “рекордними”. “Це, безумовно, великий виклик, але також шанс на розвиток оборонних можливостей польської армії”, – заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак, підписав план модернізації.

“Ми рішуче і ефективно змінимо вигляд польської армії, оснастимо її сучасною технікою. Збільшення особового складу – це також мета, яку я поставив перед собою”, – цитує міністра сайт уряду. За словами Блащака, план враховує актуальні проблеми, що стоять перед Польщею, включаючи “зміцнення східного флангу” країни, що є і “зміцненням східного флангу НАТО”. Він також передбачає закупівлю 32 літаків новітніх поколінь .

48,9 мільярда доларів, які передбачає план, будуть витрачені вже до 2026 року, однак “потреби армії набагато вище”, попередив міністр оборони.

На початку лютого з’явилося повідомлення, що Польща придбає у США 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS і амуніцію на суму 414 млн доларів. В кінці листопада 2018 року Управління військового співробітництва Міноборони США повідомило, що Держдепартамент прийняв рішення схвалити продаж Польщі 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS M142 та іншого обладнання. Угода здійснюється у відповідності з зусиллями Вашингтона щодо забезпечення ключових союзників у Східній Європі сучасними системами озброєнь і не змінить баланс сил в регіоні, відзначило відомство.