Королева Британії налякала величезним синцем

Піддані стурбовані.



Королева Великобританії Єлизавета II прийняла в Букінгемському палаці які прибули в Лондон з візитом короля Йорданії Абдаллу II і його дружину королеву Ранию. На офіційній сторінці королівської сім’ї в Twitter був опублікований знімок, на якому Єлизавета в білому платті позує перед камерою разом з йорданською королівської подружжям і наслідним принцом Йорданії Хусейном. На фото також присутня єдина дочка Єлизавети – принцеса Анна, в зеленому костюмі.

Фотографія викликала бурю емоцій в соцмережах. Стурбовані піддані Її Величності звернули увагу на ліву руку 92-річної монархині. На ній видно величезний багряний синець. «Звідки у неї такий жахливий синяк? Я щось пропустив? Але, як завжди, вона виглядає приголомшливо», – написав один з користувачів. Хтось вирішив, що королева вдарилася. Інші впевнені, що вона випадково обпеклася. Палац поки не давав роз’яснень.

Востаннє королева дала привід для занепокоєння про її здоров’я 28 червня минулого року, коли в останню хвилину скасувала відвідування ранкової служби в соборі Святого Павла. Пізніше з’ясувалося, що у неї була застуда і вона погано себе почувала.