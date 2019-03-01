Миколаївський авіаремонтний завод на модернізації Іл-76 вкрав гроші за схемою Гладковського

Менеджмент «Миколаївського авіаремонтного заводу «НАРП» підозрюється в розкраданні при модернізації Іл-76МД.

Послуги з ремонту літака замовило Командування ВПС України, розташоване у Вінниці. Завод придбав деталі у фірми «Авіасервіс-Київ». У свою чергу компанія купила комплектуючі для модернізації літака у «Балу Стайл». Засновник і директор «Балу Стайл» повідомив, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності фірми і що ніяких товарів і послуг для «Авіасервіс — Київ» не надавав. Походження комплектуючих для літака залишилося невідомим.

Договором між частиною і «Миколаївським авіаремонтним заводом «НАРП» передбачено, що закуплене обладнання на літак повинно бути першої категорії або відремонтоване необхідним ремонтом з відповідними відмітками в паспортах. Таке обладнання повинно мати показники гарантійних ресурсів та строків служби не менш показників встановлених для виробу.

Фірма «Балу Стайл» оформлена на Хулла Ахмеда Аббаса. Засновником значиться Любов Штрифонова. Керівником компанії «Авіасервіс-Київ» є Сергій Уваркин.

У серпні 2018 частина хотіла купити російські деталі для ремонту літаків на більш ніж 2 млн гривень. Але ця сума досить скромна. У листопаді 2017 року Командування ВПС уклало дві угоди з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» про ремонт літаків на загальну суму 74,18 млн гривень. Закупівлі тоді провели з переговорної процедурі з-за відсутності конкуренції, оскільки такі послуги в Україні може надати тільки «НАРП», який входить до складу ДК «Укроборонпром».

За даними слідства, ряд підприємств госкопорации також замішані в аферах («Харківський бронетанковий завод», «Житомирський бронетанковий завод», «Львівський бронетанковий завод», «Балаклійський ремонтний завод», «Завод імені В. А. Малишева», «Шепетівський ремонтний завод).

У справі фігурують такі фірми, як «Балу Стайл», «Укрспецприлад», «Авіасервіс — Київ», «Аліас сейл», «Альминда прайм», «Імекс постач», «Ролікс груп», «Спектр сервіс», «ТК «Трилайн», «Хиона груп», «Юніверс імпульс», «Тріумф-компані», «БМП-буд», «Альфа-трейд лтд».