Названі країни, достигнувшие гендерної рівності

Впоралися лише шість країн.

Шість країн у світі досягли гендерної рівності, йдеться в дослідженні Світового банку «Жінки, бізнес і закон-2019». Це Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Швеція.

Для дослідження експерти оцінювали законодавчі бази 187 країн, виявляючи, які зміни були внесені туди за останні десять років і як це вплинуло на права жінок.

Були розраховані вісім базових індикаторів: оплата праці, працевлаштування, ведення власного бізнесу, управління належать жінкам активів, пенсійне забезпечення, свобода пересування, а також шлюб і наявність дітей.