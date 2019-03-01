У США пояснили, чому не знімають санкції з Північної Кореї

КНДР попросила зняти санкції.



Держсекретар США Майк Помпео заявив, що КНДР попросила повністю зняти санкції проти неї, однак цьому заважає те, що Пхеньян не конкретизував, що саме готовий запропонувати натомість.

За словами Помпео, північнокорейська сторона заявила, що у відповідь на зняття санкцій готова прийняти “великі заходи” щодо свого найбільшого ядерного об’єкта – науково-дослідного центру в Йонбені,.

Однак, підкреслив Помпео, повної ясності в тому, що може запропонувати КНДР натомість, не було.

Він зазначив, що США готові повернутися за стіл переговорів, щоб продовжити цю розмову.

Нагадаємо, в ході другого дня саміту США-КНДР в Ханої стало відомо, що переговори Трампа та Кім Чен Ина завершилися достроково. Сторони не досягли угоди по ряду питань.