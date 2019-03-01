80 рублів за долар стають реальністю

28 лютого Ощадбанк погіршив прогноз курсу рубля на найближчі два роки. Як очікують аналітики, в 2019 році долар буде коштувати 68,5 рубля, в 2020 році — 69 рублів. Це випливає з презентації, підготовленої банком. Інфляція за скоригованим прогнозом буде варіюватися між 4,8 і 4% в 2019-2020 роках відповідно.

Що симптоматично, Ощадбанк коригує прогноз курсу в бік зниження другий раз за три місяці. У попередньому прогнозі, представленому в грудні, Ощадбанк очікував, що в найближчі два роки долар буде коштувати 65-70 рублів.

На думку експертів, курс зараз безпосередньо залежить від адаптації Росії до санкцій. І зміцнення російської валюти неможливе без винятку загроз з боку США і Європи.

Проте ні США, ні Євросоюз не має наміру відмовлятися від санкцій. В середині лютого в Сенат Конгресу США був внесений законопроект, який в разі прийняття призведе до санкцій щодо Росії в банківському та енергетичному секторах. Крім того, окремі санкції розглядають в Євросоюзі. Як повідомляла газета Financial Times, США і Євросоюз перебувають на порозі узгодження нових обмежувальних заходів, які можуть бути застосовані з-за затримання українських моряків після інциденту в Керченській протоці.

На думку Moody’s Investors Service, «американські законодавці не залишать Білому дому вибору, і зобов’яжуть запровадити санкції проти конкретних олігархів, близьких до Кремля, їх підприємств, структур, залучених у будівництво газопроводу Nord Stream-2, нового та існуючого суверенного боргу і доларових розрахунків російських держбанків, які, імовірно, обслуговують незаконний бізнес і політичні інтереси близького кола президента Володимира Путіна».

У такому разі аукціони Мінфіну РФ з розміщення держборгу будуть підірвані, вважає Moody’s Investors Service, можливий «структурний розрив» ринку ОФЗ і знецінення російських паперів.

Між тим, на інвесторів будь-яка інформація, що є плани щодо посилення санкційного тиску, діє блискавично: вони згортають операції, і починають виходити з рублевих активів.

Теоретично, рубль могла б підтримати дорожчає нафта. На ділі, прогнози цін на «чорне золото» дуже різні. МВФ і Всесвітній банк свої прогнози середньорічної ціни знизили — до $ 58,95 і $ 67 за барель — на $ 10 і $ 4 долара відповідно. Прогнози інших аналітичних структур мають розкид від $55 до $70 за «бочку».

Так відбувається, оскільки немає ясності: як реалізуються в 2019 році ризики ніби зростання в США видобутку сланцевої нафти, і припинення дії угоди ОПЕК+. До того ж залишається неясною доля антиіранських санкцій на експорт нафти. Все це не дозволяє сподіватися на нафтовій тренд на підтримку рубля.

Є й додатковий негативний момент: скорочення імпорту в 2018 році відбулося, в основному, за рахунок високотехнологічного обладнання. Тобто, за рахунок інвестицій в модернізацію виробництва. Раз так, в 2019-му ми будемо спостерігати скорочення темпів зростання економіки РФ — причому по всіх галузях. Це зміцнення рубля також не сприяє.

Що чекає на національну валюту, яким в реальності буде курс рубля?

— Наші монетарні влади не зацікавлені, щоб рубль зміцнювався сильніше 65 руб./долар, — вважає президент Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич. — Зауважу, курс рубля досить давно не є вільно-визначаються на ринку. Вплив Мінфіну так велике, що від його операцій курс залежить мало не на 100%. Відомство скуповує величезна кількість валюти, і тільки воно знає, коли будуть інтервенції. Плюс, якщо з’являється необхідність профінансувати якісь витрати бюджету, Мінфін продає валюту.

Все це можливо завдяки бюджетному правилом. На ділі, Мінфін контролює значну частину бюджету, яка фактично ніде не врахована, і використовується у валютних операціях.

У такій обстановці говорити про вільне плавання курсу рубля неможливо. За міжнародною термінологією, це «брудне» плавання, коли ніхто не знає, які операції проводять влади. Або навіть режиму «повзучої прив’язки» — ще ближче до фіксованого курсу.

Це добре видно на ситуації з нафтою. Навіть коли ціна за барель піднімалася до $ 70, рубль не зміцнювався сильніше 65 руб./долар.

Я вважаю, Ощадбанк у своєму прогнозі просто виходить з емпіричних фактів. З нинішніх цін на нафту, з урахуванням, що є потенційний ефект санкцій, і є необхідність додаткових бюджетних витрат для виконання національних проектів. Тобто, доходів, які за допомогою оподаткування та митних зборів, бюджету може не вистачити, і в якийсь момент це зажадає роботи друкарського верстата.

«СП»: — Наскільки цей прогноз адекватний?

— Ощадбанк, на мій погляд, закладає прогноз дуже невеликий лад. Він виходить з того, що вплив санкцій не буде кардинальним — що санкції будуть м’якими, а ціна на нафту не буде падати. Але в житті все може скластися не зовсім так

Перш за все, ціна на нафту може виявитися не надто райдужним. Швидше за все, у другій половині 2019 року на нафтовому ринку будуть спостерігатися коливання, і це буде коригувати курсову політику Мінфіну. Ніхто силою, я вважаю, утримувати гривню від падінь не стане, і стрибки курсу можуть виявитися досить високими.

Крім того, залишається фактор санкцій. Вони, з високою ймовірністю, будуть поступовими і поетапними. Але ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент США можуть ввести несподівані і хворобливі санкції за аналогією з 2018 роком, коли американці несподівано вдарили по Олегу Дерипасці і компанії «Русал».

І вже точно в перспективі нас чекає дуже серйозне посилення санкцій. Як тільки країни Західної Європи підготуються і перестануть бути критично-залежними від нашого енергетичного експорту, у США і Європи будуть розв’язані руки для жорстких дій щодо Росії.

«СП»: — У Кремлі це розуміють?

— Швидше за все, наші влади з цього виходять — судячи з того, як вони збирають на чорний день. Просто масштаб необхідних коштів поки складно прорахувати. Якщо, скажімо, Захід накладе санкції на весь російський борг — це болісно, але не смертельно. ЦБ і Мінфін в цьому випадку за рахунок накопичених резервів направлять пару десятків мільярдів доларів на компенсацію — на допомогу банкам, які тримають боргові папери, і на прямий викуп паперів. Це зменшить резерви, але не критично.

Якщо ж і проти російських держбанків будуть введені обмежувальні заходи, це вимагатиме більш витратною підтримки з боку держави. Тут можлива вже навантаження на друкарський верстат, оскільки кредитну емісію ніхто не відміняв, плюс навантаження на резерви.

Прорахувати, скільки грошей буде потрібно в цьому випадку, складно. Особливо, якщо ціна на нафту в цей момент спикирует вниз, і резерви не зможуть поповнюватися.

«СП»: — Яким, по-вашому, буде курс рубля?

— Погодитися з прогнозом Ощадбанку можна тільки у випадку, якщо два найближчі роки не відбувається нічого непередбаченого — все залишається приблизно на такому рівні, як зараз. З такого інерційного сценарію аналітики банку, швидше за все, і виходять.

Я ж вважаю, що сценарій не буде інерційним. Будуть скачки на нафту, несподіванки на енергетичному ринку і в сфері геополітики. США можуть піти на введення додаткових санкцій, які сьогодні ніхто навіть не обговорює.

У такій обстановці можливі стрибки курсу рубля до 80 крб./долар. А у випадку дуже серйозного загострення боротьби із Заходом і просідання нафти, курс легко може подолати і цю планку.