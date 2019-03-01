Солсбері повністю очистять від “Новачка”

Будинок Скрипаля ретельно прибирають.



Будинок колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в Солсбері, де його з дочкою отруїли “Новачком”, буде передано місцевій раді і стане останнім з 12 об’єктів, який буде оголошений безпечним.

За даними телеканалу, Британія має намір сигналізувати про закінчення безпрецедентної операції з очищення будинки і території від слідів нервовопаралітичного речовини, що залишилися після нападу на колишнього російського шпигуна і його дочка майже рік тому.

Очікується, що уряд оголосить про передачу будинку Скрипаля, який був епіцентром отруєння “Новачком”, раді графства Вілтшир. Це буде останній з 12 об’єктів у Солсбері і околицях, оголошених безпечними.

Протягом року військові провели 13 тисяч годин роботи в 250 місіях по дезактивації об’єктів і території в Солсбері в рамках операції під кодовою назвою “Морлоп”.

Нагадаємо, 66-річний Сергій Скрипаль разом з дочкою був отруєний 4 березня 2018 року. 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері: Олександр Петров і Руслан Боширов (як з’ясувалося пізніше, їх справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін).

У лютому цього року дослідницька група Bellingcat повідомила про третього підозрюваного в замаху на Скрипаля і назвала його ім’я – Денис Сергєєв, співробітника ГРУ, працював на міжнародному рівні під вигаданим ім’ям Федотова Сергія В’ячеславовича.