«ПриватБанк» дозволив залишати безготівкові чайові в кафе і ресторанах

«ПриватБанк» запустив нову технологію «Безготівкова оплата чайових», яка дозволяє залишати чайові в кафе і ресторанах при оплаті рахунку банківської картою.

Поки що технологія працює тільки в мережі ресторанів Tarantino family. Відвідувачі закладів мережі вже можуть оплачувати рахунок і залишати чайові офіціантам в безготівковій формі за допомогою платіжних карток через POS-термінали «Приватбанку».

А в найближчі два місяці відвідувачі більшості популярних українських кафе і ресторанів зможуть залишити безготівкові чайові з банківської карти.

Залишити «на чай» з банківської картки просто: офіціант вибирає в POS-терміналі «Приватбанку» функцію «Оплата з чайовими» і пропонує клієнту один з варіантів: встановити фіксовану винагороду або ввести суму на свій розсуд. Відвідувач оплачує чек однією транзакцією — карткою будь-якого банку або смартфоном.