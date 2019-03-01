Лукашенко передрік Порошенко перемогу на виборах і запропонував російському ТБ «відстати» від Кк

Лукашенко передрік Порошенко перемогу на виборах і запропонував російському ТБ «відстати» від України

На Україні на виборах президента переможе нинішній глава держави Петро Порошенко. З таким прогнозом виступив президент Білорусії Олександр Лукашенко на зустрічі з громадськістю і журналістами, повідомляє БЕЛТА.

«Я кажу не абсолютно точно. Але думаю, прораховуючи всі варіанти, що Петро Олексійович збереже цю посаду», — сказав Лукашенко.

Також він порадив російським телеканалам припинити «шалену пропаганду і нападки» на Порошенка, оскільки це лише йде йому на користь. Лукашенко розповів, що вже висловлював таку точку зору на зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

«Це ж не на шкоду вже Порошенко. Він молиться, аби тільки до виборів йшла така шалена пропаганда і нападки на Україну. Візьміть увімкніть праска російський, і там скрізь на цю Україну. Це вже навпаки грає», — наводить слова білоруського лідера РБК.

Олександр Лукашенко також попередив білоруську опозицію, що їй не вдасться дестабілізувати ситуацію в країні, повторивши «український сценарій». У разі якщо ж вона спробує «розпалити вогонь», «я вас туди, в це полум’я кину», пригрозив президент Білорусії.