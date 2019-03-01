Скільки військовим Венесуели обіцяють за дезертирство

Силовики почали дезертирувати з 23 лютого.
Міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес заявив, що більше 100 військовослужбовцям та бійців Національної гвардії пообіцяли по $20 тисяч за дезертирство.
За словами венесуельського міністра, військові, які покинули Венесуели, “ніколи не були солдатами”.
Він вважає, що збройні сили країни не постраждають через дезертирів.
За даними колумбійського міграційної служби, з Венесуели в Колумбію втекли вже 320 військових.
Силовики почали дезертирувати з 23 лютого, намагаючись врятуватися від “диктатури Ніколаса Мадуро”.