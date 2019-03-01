Скільки військовим Венесуели обіцяють за дезертирство

Силовики почали дезертирувати з 23 лютого.



Міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес заявив, що більше 100 військовослужбовцям та бійців Національної гвардії пообіцяли по $20 тисяч за дезертирство.

За словами венесуельського міністра, військові, які покинули Венесуели, “ніколи не були солдатами”.

Він вважає, що збройні сили країни не постраждають через дезертирів.

За даними колумбійського міграційної служби, з Венесуели в Колумбію втекли вже 320 військових.

Силовики почали дезертирувати з 23 лютого, намагаючись врятуватися від “диктатури Ніколаса Мадуро”.