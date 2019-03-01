Президент Білорусі зробив несподівану заяву.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «наївся президентства».

Про це білоруський лідер заявив під час зустрічі з представниками громадськості та засобів масової інформації «Велика розмова з президентом».

«Лукашенко вже наївся президентства, може бути й інший тут президент. Але тоді буде питання з росіянами, вони знають цього білоруського президента. Про іншого буде складніше, вибачте за нескромність», – заявив він.

За його словами, у російського президента Володимира Путіна «ніяких замашок інкорпорувати Білорусь до складу Росії не було». «Союз будується на принципах рівноправності. Ми не претендуємо на багатства Росії… Якщо на референдум винести питання про входження до складу Росії, то 98% буде проти. Білоруси хочуть жити у своїй квартирі. Що в цьому такого? Сьогодні не можна пережимати ситуацію, не можна робити кроків, які будуть на шкоду», – заявив він

Також Олександр Лукашенко обурюється тим, що Росія вважає білорусів «нахлібниками»: «Ви не знаєте проблем Білорусі. Припиніть нас звинувачувати в нахлебничестве. Ми ніколи ними не були і не будемо. Коли я таке чую, мені не хочеться ніяких союзів». При цьому він дорікнув росіян у тому, що Білорусі виділяються кредити під дуже великі відсотки. Зокрема, кредит на будівництво АЕС давався під відсоток, більше, ніж, приміром, для В’єтнаму. «Нам вороги наші західні дають кредит під два відсотки», – обурився Лукашенко.