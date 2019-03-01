Генпрокурор Ізраїлю готовий пред’явити звинувачення Нетаньяху

Генпрокурор Ізраїлю Авихай Мандельблит оголосив про намір пред’явити звинувачення в корупції прем’єр-міністру Беньямину Нетаньяху.

Розслідування щодо Нетаньяху стосується підозр отримання дорогих подарунків від представників бізнесу та лобіювання інтересів найбільшої телекомунікаційної компанії країни.

Нетаньяху послідовно відкидає всі звинувачення. У партії “Лікуд”, яку очолює Нетаньяху, заявили про “політичне переслідування” прем’єра.

“Публікації оголошення генпрокурора всього за місяць до виборів без надання прем’єру можливості спростувати ці брехливі звинувачення є відвертим і безпрецедентним втручанням у вибори”, – наголошується в ньому.

Як зазначає видання Jerusalem Post, пред’явлення звинувачень Нетаньяху може вплинути на результати виборів в Кнесет, які мають відбутися 9 квітня.

За даними опитувань, “Лікуд” та опозиційна “Синьо-біла партія” користуються приблизно однаковою підтримкою. Звинувачення в корупції можуть змінити ситуацію не на користь Нетаньяху.

Біньямін Нетаньяху вже перемагав на чотирьох виборах. Якщо йому вдасться зберегти свій пост до 31 травня 2019 року, він перевершить за терміном перебування на посаді прем’єр-міністра засновника держави і першого прем’єра Давида Бен-Гуріона.

Якщо проти Нетаньяху все ж таки висунуть обвинувачення, він стане першим в історії Ізраїлю прем’єр-міністром, які зіткнулися з кримінальним преледованием.

Остаточно питання про пред’явлення звинувачень зважиться на попередніх слуханнях. Якщо прем’єрові і його адвокатам вдасться довести, що вони безпідставні, то оголошення, можливо, пред’явлені не будуть. Слухання, швидше за все, відбудуться вже після виборів.

Вимоги відставки

Опозиційні партії вимагають відставки прем’єр-міністра, на що правляча партія Нетаньягу “Лікуд” відповіла, що вважає такі заяви прокурора незадовго до виборів політично мотивованим переслідуванням.

“Полювання” на прем’єр-міністра почалася зі спроби “зшити” йому чотири справи про хабарництво. Ще до слухань три з них розвалилися. Інші звинувачення, також впадуть, як картковий будиночок”, – цитують заяву ізраїльські ЗМІ.

Поліція Ізраїлю розслідувала щодо прем’єр-міністра так звані справи “1000”, “2000” і “4000”. Мандельблит в четерг оголосив своє рішення висунути звинувачення прем’єра по кожному з них.

“Справа 1000” стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків від бізнесменів сумарною вартістю близько 300 тисяч доларів. Мандельблит планує пред’явити Нетаньяху звинувачення в обмані громадської довіри.

У “Справі 2000” фігурують переговори Нетаньяху з власником великої медіагрупи “Едіот Ахронот” про доброзичливому висвітленні діяльності кабінету в обмін на законодавчі преференції. По цій справі прем’єру ймовірно будуть пред’явлені аналогічні звинувачення.

В рамках “Справи 4000” розслідувалася лобіювання інтересів телекомунікаційної групи “Безек” в обмін на позитивне висвітлення діяльності Нетаньяху на підконтрольному групі інтернет-ресурсі Walla. В цьому разі прокурор має намір висунути звинувачення в обмані довіри і хабарництві. Справу проти дружини прем’єра Сари Нетаньяху буде закрито.