Давним-давно, влітку 1977 року наш будзагін чого будував з цегли в колгоспі, назви якого мені вже не згадати. Будмайданчик була за околицею, а растворомешалка, до якої я в той день був приставлений, вимагала води. За водою ходили з відрами в розташований неподалік свинарник. Ось я і пішов, бадьорим кроком, з двома відрами. Відкрив двері, зайшов, задихнувся, затримав дихання і побіг по калюжах мокрого свинячого лайна до крану. Секунд через 40 я зрозумів, що місія нездійсненна: час наповнення перевищувало час можливої для мене затримки дихання. Я кинув відро і кулею вилетів назовні.

І що ж робити? Моїм бойовим товаришам потрібен розчин, а для розчину потрібна вода, а я не можу… Проблему вирішили прекрасні, душевні, всесвітньо-чуйні російські баби. Вдосталь нареготівшись, вони зглянулися над «міською», і навіть знайшли для мене два порожні відра. Так все складно і влаштувалося: я закидав всередину відра, свинарки наповнювали їх водою, після чого я забігав всередину і тягнув свою здобич до мішалці.

Робота налагодилася, розчин розмірено чавкал в барабані, а я стояв поруч і думав. Про баб. Як же вони ТАМ знаходяться? Годинами, днями, роками? Як з таким ароматом повертаються додому, до чоловікам і дітям? Принюхалися, звикли? Як до ЦЬОГО можна звикнути?

Виявляється — можна. Скандальчик, що виник після відомих пісень в Ісаакієвському соборі, цікавий не так своїм змістом (ну, заспівали на тлі образів пісеньку про масове людиновбивство, делов-то…), а наступною реакцією.

Публіка в залі — наскільки можна судити з відеозапису — поплескала. Спокійно так, без особливої ретельності, але поплескала. Диригент чергово вклонився і отримав свій черговий букет. Не було ні свисту, ні криків «Браво», ні криків «Ганьба!» Диригент та художній керівник, Заслужений діяч культури РФ, директор Хорового училища ім. Глінки, навіть зійшов до пояснень. Виявляється, все набагато гірше, ніж ви подумали спочатку:

«Я знайшов цю пісню давним-давно в збірнику бардівських пісень. В ті роки у Великому залі Філармонії відбувалися щорічні концерти до Дня Військово-морського флоту. Ми її виконували там років 8-10 назад. У залі сиділи адмірали і контр-адмірали зі своїми сім’ями. Для підводників почути жартівливу пісню, присвячену їх професії, було щастям. Там, крім жарти, нічого немає, ніякої політики…»

Далеко не перший раз. Адмірали, їх дружини і матері були щасливі почути пісню про свою професію. Жартівлива пісня. В чому гумор — не сказано, але можна здогадатися: ліричний герой готовий спопелити американських негрів з американськими дітьми («сплять втомлені іграшки, негри тихо сплять») за три рубля, але сьогодні, піднялася з колін Росії, морякам-підводникам платять всяко більше… Ніякої політики, просто жарт гумору така.

Як ми дійшли до життя такого? Повільно і просто. Поїхали євреї. Виїхали німці, цілим народом. Виїхали поляки, греки. Поїхали грузини, цілою країною. Поїхала Вірменія, Литва, Естонія… Виїхали мільйони росіян, тих, хто що вмів або хоча б чого хотів. Виїхали люди, які, в масі своїй не були великими мудрецями, ні геніальними творцями, але самим фактом своєї присутності поруч, своїми «поведінковими реакціями» утримували країну від обвалення в дику ординську азіатчину. А залишилися ті, хто давно і безповоротно принюхався. От і все.