Сергій Шелін розповів про падіння рівня життя в Росії

Оглядач «Росбалта» Сергій Шелін розповів, чому режим в Росії міцнішає, в той час як народ бідніє.

«У нас відбувається плавне, повільне збідніння народу. Навіть наше статистичне відомство, яке зазвичай прикрашає картину, вже шостий рік фіксує зниження так званих реальних доходів населення. Це один з найбільш переконливих індикаторів рівня життя. Так ось реальні доходи в нинішньому січні знову знизилися на відсоток з гаком порівняно з січнем попереднього», — розповів Шелін на «Квартирнике» в прес-центрі «Росбалта».

Так, за словами аналітика, рівень життя почав поступово знижуватися з 2014 року.

«До 2013 року добробут зростав. Рівень споживання з 1999 року приблизно за 2012 рік — може бути, самий сильний і швидкий період зростання життя в історії Росії. А де-то в 2013 році, ще до Криму, з’явилися перші ознаки того, що настрій керівного класу змінюється, що він перестає думати про те, щоб люди все більше і більше споживали. І тоді вперше з’явилися зусилля на те, щоб сконцентрувати витрати на кількох важливих напрямах, не пов’язаних з рівнем життя, а підвищувати рівень життя якомусь невеликому колу людей, наприклад, військовим, поліцейським і в меншій мірі іншим бюджетним категоріям», — вважає Шелін.

На погіршення рівня життя населення вплинули численні негативні події, пов’язані із зовнішньою політикою Росії. У 2014 році знизилася ціна на нафту, були введені санкції і контрсанкции.

«Це може тривати досить довго, а може — 10 років. Адже якщо людей довести до крайності, вони почнуть „бешкетувати“, але люди ще не доведені до крайності, і погіршення справ відбувається повільно», — підсумував Шелін.

Глобальні виклики, з якими зіткнулася в останні десятиліття людська цивілізація, змушують суспільство все більше прислухатися до думки вчених, мислителів, філософів, діячів громадських наук. Проект «Квартирник» представляє петербурзьких інтелектуалів, які шукають пояснення проблем XXI століття.