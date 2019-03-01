Смертельне ДТП у Польщі: перекинувся автобус з українцями

Всі постраждалі – громадяни України.



У Польщі автобус, який прямував з Києва у Свіноуйсьце, потрапив в аварію в селі Тур Лодзинського воєводства в ніч на п’ятницю.

Зокрема, зазначено, що зламане колесо зустрічної вантажівки потрапив в лобове скло автобуса, в результаті чого водій загинув на місці.

“Автобус, що перевозив 15 осіб, з’їхав у кювет. Двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

За даними польської поліції, всі постраждалі – громадяни України.

Відомо також, що водій вантажівки був тверезий. Точні причини трагічного інциденту з’ясовують правоохоронці.