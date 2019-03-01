Лукашенко припустив створення загальної валюти з Росією

Лукашенко не проти.



Білорусь не проти введення спільної валюти з Російської Федерацією. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що не проти спільної валюти з Росією, однак підкреслив, що це не одна з існуючих на сьогодні валют.

“Звичайно, це буде рубль, у вас (у Росії – ред.), і у нас рубль. Це не буде ні російський, ні білоруський рубль. Це буде наш спільний рубль”, – сказав він.

При цьому Лукашенко зазначив, що не важливо, де буде знаходитися емісійний центр.

“Не важливо, де він буде, хай буде в Пітері – батьківщина президента Росії, моє улюблене місто. Нехай там буде”, – додав Лукашенко.