Мінськ попросив у Москви кредит на 600 млн доларів

Білорусь звернулася до Російської Федерації з пропозицією про надання республіці державного кредиту на 600 млн доларів для рефінансування в нинішньому році боргових зобов’язань перед РФ. Про це заявив у середу міністр фінансів Максим Єрмолович, відповідаючи на питання ТАСС.

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«Ми взаємодіємо з нашими колегами з Російської Федерації щодо відпрацювання проекту кредитної угоди, але рішення уряду Російської Федерації з приводу надання цього кредиту не прийнято», — зазначив глава мінфіну Білорусі.

Нагадаємо, в 2019 році 65% платежів Білорусі за зовнішнім держборгом припадає на кредити Росії та підконтрольного їй Євразійського фонду стабілізації і розвитку.

Загальна сума платежів за держборгом Білорусі в 2019 році складе 8,736 млрд рублів, у тому числі: за зовнішнім держборгом — 5,8 млрд рублів, за внутрішнім держборгом — 2,929 млрд рублів.

На погашення облігацій на внутрішньому ринку буде направлено 2,929 млрд рублів (33,5% загального обсягу виплат), на погашення кредитів Росії — 2,749 млрд рублів (31,5%), кредити банків Китаю — 1,343 млрд рублів (15,4%), на кредити Євразійського фонду стабілізації і розвитку — 1 млрд рублів (12%), виплати за облігаціями на зовнішніх фінансових ринках — 363,9 млн рублів (4,2%), кредити Світового банку — 274,4 млн рублів (3,1%), інші платежі за держборгом — 29,1 млн рублів (0,3%).

Наприкінці 2018 року стало відомо, що досягнута принципова домовленість про надання Росією державного кредиту на 630 млн доларів Білорусі. Але доцільність залучення цих коштів буде залежати від ситуації з виплатами зовнішніх боргових зобов’язань, заявив міністр фінансів Максим Єрмолович.

У першому кварталі 2019 року Білорусь також бажає отримати від ЕФСР заключний сьомий транш кредиту на 200 млн доларів. У зв’язку з тим, що строки надання кредиту переносилися, нещодавно рада ЕФСР вніс зміни в програму реформ Білорусі, підтримувану фінансовим кредитом ЕФСР на 2 млрд доларів, з яких Мінськ вже отримав 1,8 млрд доларів.

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