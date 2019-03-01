Ключова ідея стратегічного планування Москви — очікування кардинального погіршення міжнародної ситуації і зростання напруженості у відносинах із Заходом. І це пояснює якщо не все, то багато що в російській політиці.

1. Москва переконана в неминучості погіршення відносин із Заходом. І хоча переговори/консультації триватимуть (імітуватися), ніхто не вірить у досягнення серйозних угод. Значить, треба готуватися до посилення західного тиску і нових санкцій.

2. Підсилюється міжнародну турбулентність стратеги Кремля вважають підтвердженням висновку про значному зростанні ризику масштабного військового конфлікту. Відповідно:

3. Треба терміново модернізувати військовий потенціал і готувати країну до «особливого періоду в мирний час».

4. Автономізація Рунета, посилене нарощування ЗВР, мілітаристська пропаганда, селективні репресії щодо частини еліти і багато іншого — кроки з формування мобілізаційної готовності.

5. При такій лінії не має особливого значення інвестиційна привабливість країни. Набагато важливіше її «закриття» від чужих, потенційно ворожих очей.

6. Внутрішня політика імітує «нормальність» (вибори та інше), але ця ширма може бути легко відкинута.