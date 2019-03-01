Число заражених небезпечними паразитами ульяновських суворовців зросла майже вдвічі

В результаті обстеження курсантів та працівників Суворовського училища в Ульяновську виявлені нові випадки зараження ехінококозом.

Як повідомив в Facebook депутат Держдуми РФ Олексій Курінний, Моз передав йому відомості про те, що до 20 лютого діагноз «ехінококоз» був поставлений у 49 випадках. Вже обстежені всі вихованці — 518 осіб, а також 305 працівників училища. Скільки серед хворих неповнолітніх, не уточнюється.

Раніше повідомлялося про 26-ти постраждалих.

Причина зараження все ще не встановлена. Серед версій — можливість інфікування учнів під час польового виходу. Нагадаємо, що експерти вважають випадок масового зараження в Ульяновську безпрецедентним.